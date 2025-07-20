وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي السافر على غزة تجاوز كل الحدود

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قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنَّ العدوان الإسرائيلي على غزة سافر وغير مقبول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعاون الدولي ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان.

وأضاف أن هذا العدوان تجاوز كل الحدود سواء على قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وأوضح أنَّ مصر تبذل جهودًا صادقة لسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع قطر الولايات المتحدة.

في شأن آخر، صرح وزير الخارجية بأن مباحثاته مع الوزيرة الألمانية تناولت التعاون في الساحل الإفريقي، حيث تم التطرق إلى قضية مصر الوجودية وهي قضية المياه والأمن المائي المصري.

ولفت إلى أنه جرى الحديث باستضافة عن التعاون الاقتصادي والاستثماري وأن مصر لديها بيئة مواتية للاستثمار في العديد من القطاعات.

ونوه بأن مصر تتوقع مزيدًا من النشاط من الشركات الألمانية بجانب أكثر من 1000 شركة ألمانية تعمل في مصر خلال الوقت الحالي.