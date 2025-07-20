استشهاد 73 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات في غزة

استشهد ما لا يقل عن 73 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات في مواقع متفرقة من قطاع غزة يوم الأحد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، في واحد من أكثر الأيام دموية بالنسبة للباحثين عن المساعدات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 21 شهرا.

وتصاعد القلق من جديد بعد أن أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء لمناطق في وسط غزة، وهي من المناطق القليلة التي نادرا ما نفذت فيها إسرائيل عمليات برية، وتضم العديد من المنظمات الدولية التي تحاول توزيع المساعدات.

وسُجلت أعلى حصيلة في شمال غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 67 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات التي دخلت عبر معبر زيكيم مع إسرائيل، بحسب وزارة الصحة والمستشفيات المحلية.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 25 شاحنة مساعدات دخلت لتقديم الدعم لـ"مجتمعات تعاني الجوع الشديد"، لكنها واجهت حشودا ضخمة تعرضت لإطلاق نار.

ووصف البرنامج العنف ضد الباحثين عن المساعدة بأنه "غير مقبول تماما".

وذكر بعض الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الحشود.