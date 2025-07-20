جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا

دعا الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، إلى التمسك باتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السّوري، مشددّاً على أن أي تصريح يدعو إلى حماية دولية أو إسرائيلية، يشّكل مسّاً بسيادة سوريا وبتاريخ السويداء الوطني والعربي.

وشدد جنبلاط في تصريح نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بالبيان الذي صدر خلال الاجتماع الاستثنائي في دار طائفة الموحدين الدروز، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وأكد جنبلاط أن "الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة السورية، وتلبية المطالب المشروعة لأبناء جبل العرب، وعلى ضرورة إطلاق حوار بين جميع المكونات الدينية والسياسية والطائفية برعاية الدولة".

كما دعا جنبلاط إلى وقف التصعيد والعمل لتفادي مزيد من التوتر، وقال: إن "دروز سوريا جزء أصيل من النسيج العربي والوطني السوري، ولا يجوز إخراجهم من عروبتهم أو التعامل معهم كجسم منفصل عن محيطهم الطبيعي".