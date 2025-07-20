أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بنيامين نتنياهو شعر بوعكة خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله أجراه مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، حيث تبين أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد.

وأضاف البيان أن نتنياهو خضع لفحوصات إضافية، وُصفت حالته على إثرها بأنها جيدة، ويتلقى في هذه الأثناء علاجًا وريدياً لتعويض السوائل بعد تعرضه لحالة جفاف رافقت المرض، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الحكومة سيمكث في منزله للراحة لمدة ثلاثة أيام بناءً على توصيات الأطباء، وسيواصل إدارة شؤون الدولة من هناك.