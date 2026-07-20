دموع ميسي تخطف الأضواء في ليلة خسارة الأرجنتين لقب المونديال أمام إسبانيا

شهد ملعب «ميتلايف» في الولايات المتحدة الأمريكية ليلة استثنائية، تُوّج خلالها المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأحد.

وبرزت ملامح الحزن على قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، الذي جلس على أرضية الملعب عقب صافرة النهاية، في مشهد مؤثر عكس حجم الخيبة بعد ضياع اللقب، فيما حرص زملاؤه على مواساته عقب الخسارة.

وأنهى ميسي مشاركته في البطولة بتسجيل 6 أهداف، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، خلف الفرنسي كيليان مبابي.

وكان «البرغوث» قد تُوّج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، قبل أن يعود ويقود منتخب بلاده إلى نهائي نسخة 2026، عقب تخطي إنجلترا في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

في المقابل، بلغ المنتخب الإسباني المباراة النهائية بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، ليُتوج باللقب العالمي عن جدارة، في ختام مشوار مميز بالبطولة.