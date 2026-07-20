وزير التعليم يصل ألمانيا لإطلاق شراكة تعد الأولى من نوعها في ملف التعليم الفني والتدريب المهني

وصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى برلين عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من خطابات النوايا وبروتوكولات التعاون مع الجانب الألماني والشركاء من القطاع الخاص لإطلاق مدارس مصرية ألمانية فنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذه خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الشراكة بين الجانبين المصري والألماني في ملف التعليم الفني بما يسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب الألمانية الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني، وإعداد كوادر مؤهلة بشهادات ألمانية معتمدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.