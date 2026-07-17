المشرف على مكتب التنسيق: حريصون على تيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن وزارة التعليم العالي تحرص على تيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات، وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب خلال جميع مراحل التسجيل، وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي يعلنها مكتب التنسيق.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي أعدت دليلًا إرشاديًا مبسطًا بنظام "سؤال وجواب"، يجيب عن أبرز الاستفسارات المتعلقة باختبارات القدرات، ويساعد الطلاب وأولياء الأمور على التعرف على خطوات التسجيل وآليات أداء الاختبارات بصورة واضحة وميسرة.