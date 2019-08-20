احتفلت السلحفاة "تومي" بعامها الـ121 في بريطانيا، وهي تعتبر ضمن أقدم السلاحف على وجه الأرض، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

تقول مالكة السلحفاة، شيلا فلوريس، البالغة من العمر 62 عاما، إن السلحفاة "تومي" من المتوقع أن تعيش 50 عاما أخرى على الأقل، مضيفة أن جدتها مارجريت كلونان، ابتاعتها عام 1909 في عهد الملكة فيكتوريا مقابل جنيه إسترليني واحد، وكانت السلحفاة تبلغ 11 عاما وقتها، ثم عاشت في المنزل لتعاصر 6 ملوك بريطانيين و21 رئيسًا للولايات المتحدة، كما استطاعت أن تنجو من الحربين العالميتين الأولى والثانية.

تقول فلوريس: "كنت في الخامسة من عمري عندما رأيتها في العائلة، وعاشت معي طفولتي الكاملة، ولم نذهب بها إلى الطبيب البيطري أبدًا، كما أنها لا تزال بصحة جيدة رغم سنها"، متابعة: "أتذكرها للمرة الأولى في حديقة والدتي عندما كانت تتسابق حول الحديقة بسرعة.. لقد كانت مميزة للغاية".

وتعتقد فلوريس أن سبب طول عمر السلحفاة "تومي" يرجع لنظامها الغذائي الصحي، حيث تربت على أعشاب حديقة المنزل، بالإضافة لحصولها على كثير من الحب والرعاية من العائلة على مدى السنوات الـ121 الماضية.

وتعتبر السلحفاة "تومي" من نوعية السلاحف هيرمان المهددة بالانقراض، تقول فلوريس: "خلال أعوام السبعينيات، ماتت معظم السلاحف، لكن أمي كانت جيدة معها. لقد نجت لفترة طويلة؛ لأنه تم الاعتناء بها جيدًا.. إنها مثل أحد أفراد الأسرة، لقد كبرنا جميعًا معها".

وتعتبر "تومي" من أقدم السلاحف المعمرة على سطح الأرض، فيما يعد السلحف "جونثان" أقدم سلحف معمر على الأرض بعمر 186 عاما، ومن بعده سلحفاة الملك فاروق التي نفقت في حديقة الحيوان المصرية في عام 2015، عن عمر ناهز 270 عاما.