باريس سان جيرمان يرفض إعارة نيمار إلى برشلونة ولكن؟

أكد تقرير صحفي على رفض إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي عرض رسمي قُدم من جانب برشلونة الإسباني، أراد عبره النادي الكتالوني استعادة البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ويُعد نيمار (27 عاما) أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميا، على صعيد سوق الانتقالات، خاصة مع ارتباطه الكبير بفرضية الرحيل عن باريس سان جيرمان، من أجل العودة إلى برشلونة، أو الانتقال صوب ريال مدريد.

بسياق متصل، ووفقا لما ورد عن إذاعة "راك1" الكتالونية، فإن برشلونة قد تقدم بعرض رسمي، أراد من خلاله استعارة نيمار، مقابل ما تتراوح قيمته بين 15 و20 مليون يورو، مع إدراج بند يخول للنادي الكتالوني التوقيع مع اللاعب، بصورة نهائية، بنهاية موسم 2019/20.

لكنه، وحسب المصدر ذاته، فإن باريس سان جيرمان قام برفض العرض المُقدم، خاصة مع رغبته في زيادة المقبل المالي على مستوى قيمة الإعارة، ورسوم الانتقال النهائي.

هذا، وأضافت "راك1"، في حديثها، بالتنويه إلى أن إدراتي برشلونة وسان جيرمان يشعران بالتفاؤل، حيال إمكانية اتمام الصفقة، مع توقع بتقديم برشلونة عرض جديد، قريبا، وقبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.

يُذكر أن نيمار كان قد غادر برشلونة، صائفة العام 2017، مُرتحلا آنذاك صوب باريس سان جيرمان، في صفقة تاريخية كلفت خزائن "حديقة الأمراء" ما قوامه 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي البرازيلي مع البلوجرانا.