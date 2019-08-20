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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد استخدام الشرطة التركية مدافع المياه والهراوات لتفريق المتظاهرين الأكراد.

وذكرت "يورو نيوز"، أن شرطة مكافحة الشغب قد أطلقت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء لتفريق متظاهرين في جنوب شرق تركيا يحتجون على الإطاحة بثلاثة رؤساء بلديات أكراد جرى انتخابهم قبل خمسة أشهر.

وأردفت أن أنقرة قد عينت مسؤولين حكوميين يوم الاثنين بدلا من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد واعتقلت ما يزيد على 400 شخص للاشتباه بصلتهم بمتشددين في خطوة انتقدتها أحزاب المعارضة بشدة.