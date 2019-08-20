سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسلم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل بين الانتقالي والتغيير لإجازة القائمة النهائية للسيادي.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين الكباشي،« تسلمنا أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سيحل بعد قليل»، حسبما أفادت «سكاي نيوز».

وفي وقت سابق، الثلاثاء، حسمت قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي.

وقالت مصادر إنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحافي عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم.