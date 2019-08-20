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رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 12:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 12:32 م

استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور والوفد المرافق لها.

ولم يتطرق البيان المقتضب الصادر عن الدائرة الإعلامية لمكتب رئيس الوزراء عن أية تفاصيل لمجريات اللقاء.

وكانت الوزيرة وصلت مساء أمس إلى العاصمة العراقية بغداد.

ووصلت الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إلى العراق قادمة من الأردن. وتأتي الزيارة تعبيرا عن تأييد كرامب-كارنباور لتمديد مهمة الجيش الألماني في مكافحة داعش.

وكانت كرامب-كارنباور أكدت من قبل أن مشاركة الجيش الألماني في مهمة مكافحة داعش لا تزال يُنظر إليها على أنها "مهمة للغاية".

ومن المقرر أن تنتهي مشاركة الجيش الألماني بالمهمة في 31 أكتوبر المقبل. وهناك عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم الألماني حول تمديد المهمة.


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