الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال صعدة

شنت قوات الجيش اليمني، هجومًا عنيفًا ضد ميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة "المعقل الرئيسي للحوثيين" في أقصى شمال البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الوطني هاجم مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي شمال مديرية الصفراء، تمكنت خلالها من تحرير جبل (العدا) وقريتي (عار - النقعة) وعدد من المواقع المحيطة.

من جهته.. قال مصدر عسكري: "إن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وإن أبطال الجيش الوطني يواصلون التقدم باتجاه جبل (الأشر)، وسط فرار عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد تكبّدها خسائر في العتاد والأرواح".

يشار إلى أن الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.