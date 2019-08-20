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رئيس وزراء إيطاليا يعلن انتهاء عمل الحكومة

رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي المستقيل
رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي المستقيل
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 4:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 4:12 م

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي -اليوم الثلاثاء- انتهاء عمل حكومته بسبب الخلاف مع نائبه وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني.

وقال كونتي في خطابه أمام مجلس الشيوخ "الأزمة الحالية تقوض لا محالة عمل الحكومة".

وكان سالفيني قد قال منذ أسبوعين إنه يريد إسقاط التحالف الحكومي مع حركة خمس نجوم. وقد تراج لاحقا، ولكن حركة خمسة نجوم قالت إن الوقت أصبح متأخرا لإصلاح الأمور.

ومن المتوقع أن تحاول الحركة الآن تشكيل حكومة بديلة مع الحزب الديمقراطي المعارض. وإذا فشلت الحركة في ذلك، من المرجح أن تواجه إيطاليا انتخابات مبكرة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين أو مطلع عام 2020.


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