 تايلاند: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا جميعها لعائدين من الخارج - بوابة الشروق
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تايلاند: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا جميعها لعائدين من الخارج

(د ب أ)
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 12:39 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 12:39 م

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لعائدين من الخارج خاضعين للحجر الصحي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات في البلاد إلى 3389 حالة.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" الاخبارية اليوم الخميس، نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" بأن الحالات الجديدة، هي: حالة من مصر وحالة من هونج كونج واثنتان من سنغافورة وثلاث من دولة الإمارات.

ولم تظهر أعراض المرض على جميع الحالات الجديدة.

وقد تعافى 3218 شخصا من بين إجمالي عدد المصابين في البلاد، بينما توقف عدد الوفيات عند 58 حالة منذ الثاني من يونيو الماضي.

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