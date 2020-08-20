انتشال جثمان غريق شاطئ الهانوفيل والنيابة تصرح بدفنه في الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الأربعاء، من انتشال جثمان الشاب، عبد الرحمن فهمي حسب الله، 18 عامًا، مقيم في منطقة نادي الصيد، دائرة قسم شرطة محرم بك، حيث لقي مصرعه غرقًا بمياه البحر بعد ارتياده ونزوله للاستحمام في شاطئ "أبويوسف 2"، بالهانوفيل، التابع لمنطقة العجمي، غربي الإسكندرية، بعد أن طفت على سطح المياه.

وقررت نيابة أول العامرية، بإشراف محامي عام نيابات الدخيلة الكلية في الإسكندرية، تسليم جثمان الشاب لأسرته، عقب توقيع الكشف الطبي عليه، لعدم وجود شبهة جنائية، وكونه تعرض لحالة غرق طبيعية، وطلبت إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد تلقيه بلاغًا بغرق شابا في الهانوفيل، حيث كان يسبح في مياه البحر، لكن التيار جرفه عقب نزوله، وفارق الحياة.

تم تحرر محضر إداري بالواقعة، بواسطة الشرطة، التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

يُذكر أن حالات الغرق اليومية في الإسكندرية، تقع رغم قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ؛ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرار محافظ الإسكندرية بغلق 61 شاطئًا بالمحافظة.