سي إن إن: كوشنر وراء الدفع لتنفيذ صفقة مقاتلات إف-35 للإمارات

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عن مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء بالكونجرس أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقف وراء الدفع لتنفيذ صفقة بيع مقاتلات إف-35 للإمارات.

وأوضحت المصادر أن محادثات الإدارة الأمريكية مع الإمارات حول هذه الصفقة المحتملة، يقودها ميجول كوريا مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، لافتين إلى أن السرية حول تفاصيل هذه المحادثات قد أثارت قلقا وارتباكا داخل حكومة البلاد.

ولم يعلق مجلس الأمن القومي الأمريكي على هذه التقارير.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير، أن الجيش الإماراتي تلقى ملخصا سريا من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مقاتلات إف-35 خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الصفقة "قيد المراجعة"، مضيفا :"بالطبع لديهم المال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل لأننا في العديد من الأحيان نبرم صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات".

وجاء تصريح ترامب رغم نفي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صحة تقارير أفادت خلال الأيام الماضية بوجود بند سري في الاتفاق بين إسرائيل والإمارات يتيح رفع إسرائيل لمعارضتها لبيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات من بينها مقاتلات "إف-35". وأثار هذا جدلا في إسرائيل كونه قد يعني نهاية التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.