طوكيو تسجل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع حاد لأول مرة منذ 5 أيام

سجلت عاصمة اليابان طوكيو، 339 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، متجاوزة الـ 300 حالة لأول مرة منذ خمسة أيام، وسط مخاوف من موجة جديدة من الإصابات بعد نهاية عطلة "بون" الصيفية.

وأفادت حكومة العاصمة - حسب ما أوردته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - بأن أحدث الإحصائيات - والتي ارتفعت بشكل حاد عن الـ186 إصابة التي أعلنتها العاصمة أمس - جعلت العدد التراكمي للإصابات في العاصمة يرتفع إلى إلى 18 ألفًا و607 إصابات، و347 حالة وفاة، مضيفة أن عدد المرضى الذين يعانون من أعراضا حادة ويحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفى ارتفع إلى 36 شخصًا.

وتعكس الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة الحضرية أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية في العاصمة.

وقال كازوهيرو تاتيدا رئيس الجمعية اليابانية للأمراض المعدية أمس إن اليابان في منتصف الموجة الثانية من الإصابات، معربًا عن قلقه حيال تفشي جائحة (كوفيد-19) والإنفلونزا في الشتاء المقبل.

ورفعت حكومة طوكيو حالة التأهب للوباء إلى أعلى المستويات، مما يعني انتشار العدوى، وطلبت السلطات أيضًا من الأماكن التي تقدم المشروبات الكحولية الإغلاق بحلول الساعة 10 مساءً حتى نهاية هذا الشهر.