 الكويت تلغي حظر التجوال في جميع مناطق الدولة يوم 30 أغسطس - بوابة الشروق
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الكويت تلغي حظر التجوال في جميع مناطق الدولة يوم 30 أغسطس

هديل هلال
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:31 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:31 م

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إلغاء حظر التجوال المفروض في جميع مناطق الدولة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الأحد، الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الخميس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، تسجيل 622 حالة إصابة وحالتين وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت وصل إلى 78767 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 509 حالات وفاة.

 

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