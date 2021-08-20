أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، اليوم الخميس جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة الإجراءات الصحية والأمنية التي تتبع داخل المطار، بحضور اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ.

وتفقدت اللجنة خلال الزيارة الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية التي يجري تطبيقها داخل المطار، والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الدولية الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية، تزامنًا مع عودة السياحة الروسية.

وتأتي هذه الجولة في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة المصرية لتعزيز النواحي البيئية والصحية والأمنية، من خلال أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي، والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء للقيام بالتفتيش الدوري على كافة المطارات المصرية، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.