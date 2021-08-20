مؤلف «القاهرة كابول»: تشابه المسلسل مع أحداث أفغانستان ليس استشرافًا للمستقبل

قال عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل القاهرة كابول، إن تشابه المسلسل مع الأحداث الجارية حاليًّا في أفغانستان لا يمثّل استشرافًا للمستقبل بقدر ما هو جزء من مهنة الكاتب في التحليل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أن الكاتب يجب أن يكون لديه قراءة وتحليل ومقدمات تؤدي إلى نتائج والكتابة بوجهة نظر، ولا يقتصر دوره على مجرد كتابة أي سيناريو.

وتابع: "الكاتب يقدم للجمهور حدوتة تحمل وجهة نظر قائمة على حقائق ومعلومات، ويتم التعامل معها بحيادية واحترام، وهذا ما حدث في المسلسل بمجهود جماعي محترم".

وأشار إلى أن فكرة المسلسل كانت صعبة وشائكة، واحتاجت قدرًا كبيرًا من الصدق والحيادية لإظهار لعبة شديدة الخطورة، مفادها أن الغرب يستخدم الإرهابيين ويضعهم في صورة كأنها تشبه الإسلام رغم أنهم أبعد ما يكونوا عن الدين الحنيف.

ومسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، رصد المؤامرات التي تعرضت لها عدة دول في العقود الماضية، وبينها نشاط حركة طالبان في أفغانستان، التي تسيطر على مفاصل الحكم حاليًّا هناك، وهو جزءٌ من السياق الذي عُرض في المسلسل.

والمسلسل من إحراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع.