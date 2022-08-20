التعليم: 157 ألف طالب بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

حجازي: عدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد.. ولن يتم النظر للإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة

تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة؛ اليوم السبت، والتي يؤديها 157 ألف طالب وطالبة، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، ويؤدي الطلاب الامتحانات وفق نظام البابل شيت بأسئلة اختيار من متعدد.



وكلّف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات؛ بمنصب نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.



وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الشروق"، إنه سيتم إتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في امتحانات الدور الأول من تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامات، وسيتم تفتيش الطلاب قبل الدخول من خلال العصا الإلكترونية لمنع دخول الموبايل منعا للغش.



ويدخل امتحانات الدور الثاني؛ طالب الثانوية العامة الراسب في مادة أو مادتين على الأكثر في امتحانات الدور الأول، ويحصل على 50% من درجة المادة، والطالب الذي أجل امتحانات الدور الأول لعذر مقبول ويحصل على درجة المادة كاملة.



وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه يجب الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة في ورقة الإجابة "بابل شيت"، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.



وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة "البابل شيت" الخاصة بالدور الثاني؛ إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة، وموجهي عموم المادة، ورئاسة نائب رئيس عام الامتحان، وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة؛ ومقترح تعديله إن وجد، والأسباب العلمية والفنية التي أدت لهذا التعديل.



ويواصل طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتيجة الدور الأول في الاطلاع على أوراق البابل شيت، وتقوم الوزارة بداية من اليوم السبت، في تخصيص لجان للنظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرا للإطلاع تيسيرا علي أولياء الأمور بدلا من التوجه للكنترول الرئيسي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك لحين الانتهاء من جميع التظلمات التي تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة.



وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من الحضور في المواعيد المحددة لهم سابقا للكنترول الرئيسي عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم.



وعن المطالب بإعادة تصحيح امتحانات الدور الأول، أكد حجازي أنه يتعذر إعادة تقدير امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد إعلان النتيجة؛ نظرا لبدء الطلاب في التقديم لتنسيق الجامعات؛ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، موضحًا أنه تقرر السماح للطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتيجة الدور الأول بالاطلاع على ورقة الإجابة "بابل شيت" وكذا نموذج الإجابة موضح به توزيع الدرجات لكل سؤال، وذلك للاطمئنان على دقة التصحيح وضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقا لنماذج الإجابة المعتمدة.



جدير بالذكر أن وزير التعليم، قرر مساء أمس الأول، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات؛ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر، حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولي".