ميكالي يؤازر منتخب الناشئين قبل كأس العرب

حرص روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على مؤازرة منتخب الناشئين مواليد 2006 قبل السفر غدا إلي الجزائر للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وحضر ميكالي وجهازه المعاون جزء من مران منتخب الناشئين الختامي الذي أقيم اليوم، كما التقى محمد وهبة المدير الفني للمنتخب الذي حرص علي الترحيب بالمدرب البرازيلي وجهازه.

وصافح ميكالي جميع لاعبي منتخب الناشئين، ووجه كلمة لهم طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم لتحقيق لقب بطولة كأس العرب لافتا إلى أنه يتابع هذا الفريق بدقة لأنه مستقبل الكرة المصرية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا، عباس حسنين أخصائي تأهيل ، وأحمد زيدان معد بدني ، علي محمد محلل أداء ، شريف نعيم مسؤول مهمات.