تلقى فريق طرابزون سبور هزيمة بنتيجة 2 - 5 أمام أنطاليا سبور، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التركي «سوبر ليج».

افتتح أهداف المباراة فريق أنطاليا سبور عن طريق لاعبه لوكاس مارتنز في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله حاجي رايت الهدف الثاني عند الدقيقة 40، واستطاع فريق طرابزون سبور تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بتسجيل اللاعب إنيس باردي الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف باردي الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 71، بعد تمريرة مساعدة من زميله محمود حسن تريزيجيه مهاجم منتخبنا الوطني، ومن ثم سجل اللاعب جوكدنيز بيرقدار الهدفين الثالث والرابع لفريقه أنطاليا عند الدقيقتين 82 و 89، قبل أن يختتم حاجي أهداف المباراة عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة محمود تريزيجيه مهاجم منتخبنا الوطني، والذي ساهم في تسجيل الهدف الثاني لفريقه طرابزون سبور عن طريق تمريرة مساعدة لزميله باردي.

وبتلك النتيجة، رفع فريق أنطاليا سبور رصيده للنقطة 6 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، بفارق الأهداف عن طرابزون سبور صاحب المركز الرابع.