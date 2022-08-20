الاتحاد الأسيوي يستعد لإطلاق دوري أبطال أسيا للسيدات 2024

بحثت لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم مشروع إطلاق دوري أبطال أسيا للسيدات عام 2024، والذي سيشكل علامة فارقة لكرة القدم النسائية في القارة، وتم الاتفاق على المبادئ العامة للبطولة ومبادئ المشاركة والإطار العام لمواعيد البطولة، وسوف يتم الإعلان عن نظام البطولة وبقية التفاصيل خلال عام 2023.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة، في مدينة تشونبوري بتايلاند، اليوم السبت، على هامش النسخة التجريبية من بطولة الأندية الأسيوية للسيدات 2022،على أهمية فعاليات الأندية، من أجل تطوير كرة القدم النسائية في قارة أسيا.

وترأست الاجتماع محفوظة أكثر كيرون، رئيس اللجنة، وقد أشادت اللجنة بالجهود المتواصلة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل تطوير كرة القدم النسائية على صعيد الأندية.

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، تقام النسخة التجريبية من بطولة الأندية الأسيوية للسيدات في منطقتي الشرق والغرب، حيث تختتم منافسات الشرق يوم الأحد في تايلاند، على أن تنطلق منافسات منطقة الغرب يوم السبت في أوزبكستان.

وراجعت اللجنة نظام التصفيات الأسيوية لمنافسات كرة القدم النسائية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، والتي تشهد مشاركة 33 منتخباً، وتم إجراء تعديلات بسيطة في نظام منافسات الدورين الأول والثاني من أجل خفض التحديات اللوجستية على المنتخبات المشاركة.

وصادق أعضاء اللجنة وفقا لموقع الاتحاد الأسيوي على الانترنت على المواعيد المقترحة لمسابقات الفئات العمرية النسائية عامي 2025 و2026، والتي تضم تصفيات ونهائيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2026، وتصفيات ونهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2026، وتم منح الإدارة في الاتحاد إجراء تعديلات على المواعيد عند الضرورة.

وتقام منافسات الدورين الأول والثاني من تصفيات كأس أسيا للشابات تحت 20 عاماً 2026 في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025 ومن 11 إلى 17 أغسطس 2025 على التوالي، على أن تقام النهائيات في الفترة من 23 مارس إلى 4 أبريل 2026.

وفي المقابل، تقام منافسات الدورين الأول والثاني من تصفيات كأس أسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2026 في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو 2025، ومن 22 إلى 28 سبتمبر 2025 على التوالي، وتقام النهائيات من 27 أبريل إلى 10 مايو 2026.

وصادقت اللجنة على تعليمات المسابقات لكأس أسيا للشابات تحت 20 عاماً 2024 في أوزبكستان، وكأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2024 في إندونيسيا.