 سوريا.. إلقاء قنبلة على سيارة في حي القامشلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا.. إلقاء قنبلة على سيارة في حي القامشلي

وكالات
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 2:11 ص

ألقى مجهولون قنبلة على سيارة مركونة في حي الوسطى في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا ما أدى إلى أضرار مادية.

ونقلت وكالة أنباء "هاوار" عن عضو في قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) إن مجهولين ألقيا قنبلة على سيارة في حي الوسطى وهربا.

وأضافت الوكالة التي تعمل ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن الحادثة وقعت في المنطقة الفاصلة بين قوى الأمن الداخلي، وأماكن سيطرة القوات الحكومية السورية في حي الوسطى.

بينما قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن سيارة مفخخة انفجرت في حي الوسطى في مدينة القامشلي، والأضرار مادية.

 

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