 الدفاع المدني العراقي ينقذ 6 عراقيين بعد انهيار بمزار شيعي في كربلاء - بوابة الشروق
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الدفاع المدني العراقي ينقذ 6 عراقيين بعد انهيار بمزار شيعي في كربلاء

(د ب أ)
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 11:23 م

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق أن فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم السبت من إنقاذ ستة عراقيين جراء انهيار في مزار شيعي في صحراء محافظة كربلاء/ 120 كيلومترا جنوبي بغداد/.

وذكرت المصادر أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ طفلين وامرأتين وعاملين من تحت الرمال بعد انهيار تله ترابية على مزار قطارة الامام علي بن أبي طالب بمحافظة كربلاء اليوم، فيما لا تزال الفرق تواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن آخرين حيث تسمع الفرق أصواتهم.

وأوضحت المصادر أن دائرة الدفاع المدني استعانت بجهد فرق الدفاع المدني في محافظات الديوانية وبابل والمثنى لتقديم العون بإستخدام معدات وحفارات كبيرة لتسهيل عمليات الحفر وصولا إلى المواطنين تحت الركام والرمال.

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