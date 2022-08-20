موسكو تتهم كييف باستخدام مواد كيميائية سامة ضد جنود روس في زابوريجيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، القوات الأوكرانية، اليوم السبت، باستخدام مواد كيميائية سامة ضد القوات الروسية في منطقة زابوريجيا في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه "على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام مواد كيميائية ضد العسكريين الروس والمدنيين".، بحسب قناة"أر تي عربية" الروسية .

وأكدت الوزارة أنه في يوم 31 من شهر يوليو الماضي، تم نقل عسكريين روس كانوا يؤدون مهاهم في منطقة فاسيليفكا بمقاطعة زابوريجيا إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليهم علامات تسمم.

وأضافت أنه نتيجة للفحوصات، تم اكتشاف مادة شديد السمية من نوع توكسين البوتولينوم في أجساد الجنود.

وقالت الوزارة في بيانها أنه من أجل تحديد أسباب التسمم، أجرى متخصصون من معهد البحوث والاختبارات للطب العسكري التابع لوزارة الدفاع بسانت بطرسبورج تحليلا إضافيا أكد بشكل لا لبس فيه وجود سم اصطناعي وهو توكسين البوتولينوم من النوع "ب".

وقالت "سيتم قريبا إرسال الأدلة على الإرهاب الكيميائي لنظام كييف، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال البعثة الدائمة لروسيا".