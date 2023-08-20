صلاح على رأس قائمة المحترفين الأولية لمواجهتي المنتخب أمام إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين، للمعسكر المقبل للفراعنة في سبتمبر القادم.

المنتخب الوطني يخوض معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، يبدأ 4 سبتمبر ويمتد حتى 12 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة اللاعبين المحترفين الأولية التي أعلن عنها روي فيتوريا 9 لاعبين، هم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، طارق حامد، محمد شريف، أحمد حمدي وسام مرسي.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.