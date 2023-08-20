أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 257 ألفا و470 جنديا منذ بداية الحرب الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية في 24 فبراير من العام الماضي، إلى نحو 257 ألفا و470 جنديا، من بينهم 460 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4346 دبابة و 8435 مركبة قتالية مدرعة و5245 من أنظمة المدفعية و717 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و489 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و4304 طائرات مسيرة، و1406 صواريخ كروز، و18 سفينة حربية، و7680 من المركبات، و790 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.