زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نشكل حكومة وحدة مع نتنياهو

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه لن يشارك في تشكيل حكومة وحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث عبر بعض أعضاء المعارضة عن انفتاحهم على الفكرة هذا الأسبوع.

وانتقد لابيد، في حديث للمتظاهرين في منطقة كرايوت بالقرب من حيفا، حلفاء نتنياهو لشن هجمات على كبار الضباط العسكريين بزعم اتباعهم نهج لين تجاه متطوعي الاحتياط الذين يرفضون أداء الخدمة احتجاجا على خطة تعديل النظام القضائي المثيرة للجدل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال لابيد إن "المشكلة ليست في جاهزية الجيش، المشكلة مع نتنياهو".

وأضاف: "هذه الحكومة لا تعمل وعليها الرحيل. هذه هي خطتنا. لن نؤمن بالمعجزات التي لن تحدث".

وتابع: "لن نذهب إلى حكومة وحدة مزورة ستكسر العمود الفقري الأخلاقي لدينا، ستسقط الحكومة وسنذهب إلى الانتخابات".

ولطالما انتقدت المعارضة الإسرائيلية خطة تعديل النظام القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاءه في الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف، وقال زعيمها يائير لابيد إن "الحكومة تقود البلاد إلى كارثة"، فيما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، نتنياهو للعودة إلى الحوار.