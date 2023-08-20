بريست يفوز على لوهافر ويتصدر الدوري الفرنسي

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فاز فريق بريست على مضيفه لوهافر 2 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي.

ورفع بريست رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، بعدما حقق فوزه الثاني عقب تغلبه 3 /2 على لنس في الجولة السابقة، فيما تجمد رصيد لوهافر عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وتقدم بريست عن طريق رومان ديل كاستيو في الدقيقة 28، قبل أن يدرك دالير كوزياييف التعادل لفريق لوهافر في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 56 سجل ليليان براسير الهدف الثاني لبريست. وضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل لوريان مع ضيفه نيس 1/1.

وتقدم نيس عن طريق إيفان جيساند في الدقيقة 64، قبل أن يدرك لوريان التعادل عبر سيريني دوكوري في الدقيقة 77.

وفي مباراة أخرى، فاز ستاد ريمس على ضيفه كليرمون 2 /صفر.

وتقدم مارشال مونيتسي لفريق ستاد ريمس في الدقيقة 17، قبل أن يضيف محمد درامي الهدف الثاني في الدقيقة 84.