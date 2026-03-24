رئيس الوزراء الهندي: الحرب على إيران هزت الاقتصاد العالمي

• رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد أن بلاده لديها مخزونات كافية من النفط الخام

صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن الهجمات الإسرائيلية الأمريكية والردود الإيرانية هزت الاقتصاد العالمي وأن تجاوز خسائر المنطقة سيستغرق وقتا طويلا.

جاء ذلك في كلمة بالمجلس الأعلى للبرلمان الهندي الثلاثاء، وفق وكالة "أنباء آسيا" (ANI) الدولية.

وأوضح مودي أن الهند لديها مخزونات كافية من النفط الخام وأنهم عملوا على تطوير الاحتياطي النفطي الاستراتيجي على مدى السنوات 11 الماضية.

وأكد أنهم يواصلون العمل على تقليل آثار هذا الوضع، والسعي جاهدين لضمان وصول إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى الهند من أي مكان.

وذكر أنهم يتجنبون الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، مشيرا إلى أن الهند تستورد احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي المسال من 41 دولة.

وحول تأثير التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على الاقتصاد، قال مودي: "لقد هزّت الأزمة الحالية اقتصادات العالم أجمع. وسيستغرق العالم وقتًا طويلًا للتعافي من الخسائر التي تكبّدها في غرب آسيا حتى الآن".​​​​​​​

وتسبب عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران بارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس الجاري تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وأدى تقييد حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر منه يوميا 20 مليون برميل، إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.