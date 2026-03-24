إسرائيل تنذر بإخلاء 9 قرى جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها

أنذر جيش الاحتلال الإٍسرائيلي، الثلاثاء، سكان 9 قرى جنوبي لبنان بالإخلاء والتوجه إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لاستهدافها بغارات جوية.

جاء ذلك في "إنذار عاجل" وجّهه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إلى سكان قرى بير السناسل، ودير كيفا، وكفر دونين، والشهابية، والسلطانية، ودير انطار، والقنطرة، والغندورية، وبرج قلاويه.

وهدد قائلا: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وأعذر من أنذر".

وأشار أدرعي إلى نية الجيش الإسرائيلي مهاجمة ما ادعى أنها "أهداف" لحزب الله في المنطقة.

ومنذ بدء عدوانه الحالي في 2 مارس الجاري، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من إنذارات الإخلاء لمناطق لبنانية، خاصة لقرى واسعة في الجنوب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديداته بإعلانه عزم الجيش فرض سيطرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مئات آلاف اللبنانيين الذين نزحوا من جنوب البلاد لن يتمكنوا من العودة لمنازلهم قبل ما وصفه بـ"ضمان الأمن" لسكان شمال إسرائيل.

وتعد هذه التصريحات أول مؤشر رسمي على نية إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية داخل جنوب لبنان، حيث أنذر الجيش سابقا سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم.

ومنذ بدء الهجمات الجديدة على لبنان أوائل مارس الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير 5 جسور على نهر الليطاني، بزعم "منع نقل تعزيزات ووسائل قتالية لحزب الله".

ويرى مراقبون أن استهداف هذه الجسور يعني عمليا قطع خطوط الربط بين منطقة جنوب الليطاني وبقية لبنان، وعزل ساحة العمليات جنوب نهر الليطاني.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيال خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت بتاريخ 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.