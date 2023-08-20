تداول امتحان الألمانية والفرنسية بالدور الثاني للثانوية العامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع تليجرام أسئلة لامتحان اللغتين الفرنسية والألمانية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة المتداولة؛ للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا ثبتت صحة الامتحان المتداول.

وبدأ طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات الدور الثاني، ويؤدي الطلاب الامتحان اليوم في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وتعقد اختبارات الدور الثاني بنفس نظام الدور الأول، وفق نظام البابل شيت بنسبة 85% من الأسئلة وأسئلة مقالية بنسبة 15%.