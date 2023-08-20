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أعلن نادي جالاتا سراي التركي تعاقده مع المغربي حكيم زياش قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف جالاتا سراي عن ضمه حكيم زياش لنهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وتواجد زياش في مدرجات جالاتا سراي لتحية لاعبي الفريق عقب الفوز على طرابزون سبور في ثاني جولات الدوري التركي.

انضم زياش صاحب الـ30 عاما إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020، وتوج مع البلوز بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وخاض زياش خلال مسيرته 452 مباراة سجل خلالها 125 هدفا وصنع 137 في جميع المسابقات وتوج بـ 7 ألقاب مختلفة بين إنجلترا وهولندا.