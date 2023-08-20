بولسونارو يقول إنه يدرك مخاطر البقاء في البرازيل

قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إنه "يدرك مخاطر" البقاء في البلاد ، لكنه أضاف أنه "لا يستطيع التراجع" لأن المشاكل القانونية المتزايدة تثير احتمال اعتقاله.

وأضاف بولسونارو في فعالية عامة في مدينة جوياس التى تقع فى الغرب الأوسط بالبرازيل: "هذه أوقات صعبة"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة "فولها دي ساو باولو".

وخلال الفعالية ، حيث أشاد به المسؤولون المحليون، تجنب بولسونارو التعليق المباشر على العديد من المشاكل القانونية التي يواجهها منذ أن ترك منصبه في نهاية العام الماضي، وفقا للصحيفة.

في وقت متأخر من يوم الخميس ، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قاضيا كبيرا سمح للمحققين بالوصول إلى سجلات بولسونارو المصرفية والضريبية، في أحدث حلقة من سلسلة من المشاكل القانونية.

ومنعته السلطة الانتخابية البرازيلية من السعي لشغل منصب وداهمت الشرطة منزله وتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في أربعة تحقيقات منفصلة.

ويشار إلى أن بأولسونارو هو هدف لسلسلة من التحقيقات ، بما في ذلك تحويل مزعوم للهدايا من سلطات خارجية. ولا يسمح للمسؤولين البرازيليين بالاحتفاظ بالهدايا الأكثر قيمة التي يتلقونها.

ويواجه الرئيس السابق أيضا مزاعم بأنه قوض النظام الانتخابي في البرازيل. وفي الأسبوع الماضي، قال مبرمج كمبيوتر إن بولسونارو طلب منه كشف نقاط الضعف في آلات التصويت.