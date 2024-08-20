نتنياهو: سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادة جميع المحتجزين سواء أحياء وأموات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش تمكن من استعادة جثامين 6 محتجزين لدى المقاومة، وهم: ياغيف بوختشاف، وألكسندر دنتسيغ، وأفراهام موندر، ويورام مِتسغر، وناداف بوبلوِل، وحاييم بيري، من منطقة خان يونس.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «ستواصل دولة إسرائيل بذل كل جهد ممكن لإعادة جميع المحتجزين، أحياء وأمواتا».

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن بالتعاون مع جهاز الأمن العام، من انتشال جثامين 6 محتجزين لدى المقاومة، وهم: ياغيف بوختشاف، وألكسندر دنتسيغ، وأفراهام موندر، ويورام مِتسغر، وناداف بوبلوِل، وحاييم بيري، من منطقة خان يونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «العملية تمت على يد مقاتلي لواء المظليين، ومقاتلي وحدة يهلوم، والكتيبة 75 بقيادة الفرقة 98، وبالتعاون مع قوات جهاز الأمن العام».

وادعى أن «نجاح العملية يعود إلى معلومات دقيقة للشاباك، ووحدات الاستخبارات، ومديرية المخطوفين في قسم الاستخبارات، ما أسفر عن تحديد موقع الجثامين في منطقة خان يونس».

ولفت إلى أن «فريق المخطوفين التابع لقسم القوى العاملة، تعاون مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل، لتحديد هوية المحتجزين وإبلاغ العائلات».

وأشار إلى استمرار بذل الجهود العسكرية والاستخباراتية كافة، لتحقيق المهمة الوطنية العليا المتمثلة في إعادة جميع المحتجزين.