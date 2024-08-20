 محافظ القاهرة ورئيس التنسيق الحضاري يبحثان تطوير وسط المدينة وإحياء القاهرة الخديوية كوجهة سياحية عالمية - بوابة الشروق
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محافظ القاهرة ورئيس التنسيق الحضاري يبحثان تطوير وسط المدينة وإحياء القاهرة الخديوية كوجهة سياحية عالمية

شريف حربي
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 10:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 10:40 م

استقبل صباح اليوم المهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر الجهاز بالقلعة صلاح الدين، لمناقشة استكمال أعمال تطوير منطقة وسط المدينة وإعادة إحيائها.

يهدف المشروع إلى تحويل القاهرة الخديوية إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية، مع تعزيز رونق العاصمة التاريخي والحضاري وتحسين الصورة البصرية وتنسيق الفراغ العام.

حضر اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، بالإضافة إلى عدد من قيادات المحافظة والجهاز.

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