لبنان: 8 مصابين في سلسلة غارات إسرائيلية بينهم طفلتان

قالت مصادر أمنية، إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت في وقت متأخر من اليوم الاثنين مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله، في شرق لبنان، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، إن الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم ستة مواطنين لبنانيين، وطفلتان سوريتان، تبلغ إحداهما من العمر 5 سنوات، والأخرى 15.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت شرق وجنوب لبنان.

وتعرضت بلدات في قضاء بعلبك لثلاث غارات إسرائيلية مساء اليوم، استهدفت الأولى محلة "ضهور العيرون" في بلدة "سرعين التحتا"، والثانية أغارت على جرود بلدة "النبي شيت "في محلة "القوز"، والثالثة قصفت منطقة "السهلية" بين بلدتي "تمنين التحتا" و"قصرنبا" في البقاع شرق لبنان"، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقتل شخص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية مساء اليوم الإثنين واستهدفت سيارة على طريق بلدة "دير قانون رأس العين" في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء اليوم، أن الغارة الإسرائيلية بالمسيرة التي استهدفت سيارة في بلدة "دير قانون رأس العين" في قضاء "صور؛ في جنوب لبنان " أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل".

كما تسببت الغارة في وقوع أضرار جسيمة بالمزروعات والأشجار في المنطقة.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مساء اليوم استهدفت بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم أطراف بلدة "بيت ليف" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله".

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم منطقة "وادي السلوقي" في جنوب لبنان، كما استهدف بلدة "طلوسة" الجنوبية ومنطقة "وادي حامول" عند أطراف بلدة "الناقورة" الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بني بلدتي "حيان" و"قبريخا" في جنوب لبنان وبلدة "طلوسة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان بعد ظهر اليوم, عن نقل مواطن إلى مستشفى "مرجعيون" الحكومي في جنوب لبنان " نتيجة مضاعفات صحية خطرة نتجت عن تنشقه الفوسفور الذي أطلقه العدو الإسرائيلي قبل أربعة أيام على بلدة الخيام".

وألقت القوات الإسرائيلية القذائف الفوسفورية بعد ظهر اليوم على منطقة "تل نحاس "مما أدى إلى اندلاع حريق قرب مركز القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين غارة استهدفت منزلا في الساحة العامة لبلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان. وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت بعد ظهر اليوم على دفعتين، وعلى علو منخفض، فوق العاصمة بيروت وضواحيها ومنطقة كسروان في جبل لبنان، وصولا إلى مدينة "صيدا" ومنطقة "جزين" في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم عناصر من حزب الله في منطقة حولا في جنوب لبنان.

وأضاف أنه قصف أيضا عدة أهداف عسكرية في أماكن متفرقة على طول الحدود مع إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بمقتل شخصين في هجوم إسرائيلي على بلدة الحولا.

وفي بيان له، قال حزب الله في وقت لاحق،إن القتيلين هما اثنان من مقاتليه.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الإثنين، اثنين من عناصرها هما" عباس بديع ملحم" من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، و" محمد علي حسن قدوح " من بلدة "الغندورية" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 444.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل ، وإعلان حزب الله مساندة غزة.