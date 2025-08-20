كاتس: استدعاء جنود الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة بحرب غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه تم استدعاء جنود في الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة في الحرب في غزة.

وأوضح كاتس خلال اجتماع أمني أن: "إسرائيل تستدعي الآن جنودها الأبطال من الاحتياط، والخدمة النظامية، والخدمة الإلزامية، بهدف تحقيق إطلاق سراح الرهائن، وهزيمة حركة حماس، وإنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل".

وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي، اجتماعا مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، في مقر القيادة الجنوبية بمدينة بئر السبع، لمناقشة الخطط العملياتية للجيش المتعلقة بـ"عملية السيطرة على مدينة غزة وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق، وافق كاتس على خطة احتلال مدينة غزة والتي قدمها إليه رئيس الأركان إيال زامير وهيئة القيادة العليا للجيش.

ستُسمى العملية "عربات جدعون 2"، وهي استمرار لعملية "عربات جدعون". وفي إطار الخطة، سيتم إرسال أوامر تجنيد أكثر من 60 الف جندي احتياط لتنفيذ الهجوم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما تمت الموافقة على الاستعدادات اللازمة لاستيعاب السكان الذين سيُخلون مدينة غزة إلى الجنوب مع بدء العملية على المدينة، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قرر الجيش الإسرائيلي تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، إضافة إلى تمديد خدمة 20 ألفًا آخرين لفترة 40 يوما إضافية.

وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية.