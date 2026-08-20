كينيا: مقتل خمسة أمريكيين إثر تحطم مروحية

لقي سبعة أشخاص حتفهم، من بينهم خمسة أمريكيين، عندما تحطمت مروحية سفاري تقل سائحين صباح اليوم الأربعاء في منطقة نائية بشمال كينيا، وفقا للشرطة المحلية ووزارة الداخلية الأمريكية.

وأفادت هيئة الطيران المدني الكينية بتحطم المروحية في تمام الساعة 0913 صباحا، أثناء رحلتها من محمية "لويسابا" إلى منطقة "إيواسو نيرو" في مقاطعة سامبورو، مشيرة في بيان لها إلى بدء التحقيق في الحادث. وقالت إنه كان هناك سبعة أشخاص على متن المروحية، وهم ستة ركاب والطيار.

وفي وقت متأخر اليوم الأربعاء، قال ديفيد نكوروي، قائد شرطة سامبورو، للصحفيين إن الأشخاص السبعة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم جميعا.

وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن خمسة من القتلى هم مواطنون أمريكيون.

وأضافت أن "السفارة الأمريكية على اتصال بالسلطات المحلية وتقدم المساعدة القنصلية. نتقدم بخالص التعازين لأسرهم وأحبائهم في خسارتهم".

ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا، إلا أن محطة تلفزيون محلية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا قالت إن أحد القتلى كان مسؤولا تنفيذيا في "تيلموندو"، وهي شبكة إذاعية باللغة الإسبانية مقرها الولايات المتحدة مملوكة لشركة "ان بي سي يونيفرسال". وقالت إن خوسيه ألبرتو سواريز (55 عاما) وهو رئيس ومدير عام العديد من محطات "تيلموندو "، كان من بين الذين لقوا حتفهم في حادث التحطم.

ونقلت الشركة التابعة لـ"ان بي سي" في ميامي عن بيان مشترك صادر عن قيادة "ان بي سي يونيفرسال" و"تيلموندو" القول "نشعر بحزن عميق بسبب الخبر المأساوي الذي أفاد بمقتل خوسيه في حادث مروحية في كينيا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية - التي تشغلها شركة "تروبيك إير" المحلية المتخصصة في رحلات السفاري - تحطمت في منطقة وعرة عند سفوح جبل "أولولوكوي".

جدير بالذكر أن كينيا تشهد تزايدا في عدد حوادث تحطم المروحيات، في ظل ازدهار قطاع النقل الجوي فيها، والذي يعتمد بشكل كبير على شركات الطيران المحلية لنقل الزوار إلى المناطق النائية.