وزير الدفاع الإسرائيلي: أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وذلك عقب قصف إسرائيلي لقاعدة جوية في إدلب بدعوى وجود حشود عسكرية تركية في الموقع، وهو ادعاء نفته كل من دمشق وأنقرة.

وقال كاتس في منشور باللغة العبرية على منصة "إكس": "لن تسمح إسرائيل لأي جهة بتهديد أمنها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "من الأفضل لأردوغان أن يواصل إلقاء خطابات جوفاء وواهمة ضد إسرائيل في البرلمان التركي، بدلا من اختبار عزم إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، على حد تعبيره.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" إن إسرائيل شنت 8 غارات جوية على القاعدة، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية في بنية المطار، دون وقوع إصابات بشرية.

وأدانت دمشق بأشد العبارات تلك الغارات، وعدّتها "عدوانا غير مبرر وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وقالت الحكومة السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من قصف وتوغلات وخطف يعرقل جهود الاستقرار، ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر.