احتفت منطقة الإسكندرية الأزهرية بأبنائها المتفوقين، خلال حفل تكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية ومعاهد القراءات، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية اليوم الخميس، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والمقام بكلية التمريض بسموحة، تقديرًا لتميزهم العلمي وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة العلم والنجاح.

جاء حفل التكريم في إطار اهتمام الأزهر الشريف بأبنائه المتفوقين، وبحضور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وحسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، وعبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم الجمل، مدير عام منطقة الوعظ والفتوى بالإسكندرية، ومحمود ماهر، مدير فروع الأروقة بالإسكندرية، إلى جانب عدد من موجهي العموم ومديري الإدارات بالمنطقة، وبمشاركة إدارة رعاية الطلاب، وحضور جمع كبير من أولياء أمور الطلاب المكرمين.

وضمت قائمة أوائل الشهادة الابتدائية «مبصر» كلًا من: «سلمى السيد صلاح، معهد براعم طيبة لغات؛ رودينا محمد رزق عبده، معهد مجمع محرم النموذجي؛ مروان محمد السيد علي، معهد جمال زين الدين؛ يوسف محمد مصطفى السعيد، معهد براعم طيبة؛ روضة علي فتحي علي محمد، معهد سموحة النموذجي؛ عمر هشام وحيد، معهد براعم طيبة؛ تسبيح عادل عزت، معهد مصطفى جاد؛ فاطمة الزهراء أيمن علي، معهد سموحة النموذجي؛ مريم محمد أحمد محمد، معهد محرم النموذجي؛ وأسامة أحمد عصمت عبد العزيز، معهد محمد الفاتح».

كما شمل تكريم أوائل الشهادة الابتدائية «ذوي البصائر»: «مروان محمد العربي محمد، ويحيى محمود إسماعيل، من معهد الراشدين؛ أنس أحمد علي إبراهيم، معهد سند؛ وعمر إسماعيل أحمد السيد النجار، معهد كردي عبد الفتاح».

وفي الشهادة الإعدادية، كُرّم «محمد إبراهيم سليم، معهد القويري؛ علي علاء عبد الشهيد عبد الحميد، معهد سموحة النموذجي؛ أروى فاروق شحاتة علي، معهد براعم طيبة؛ روفيده عبد الحي رمضان، معهد فتيات الشعراوي؛ ندى شعبان علي محمود، معهد فتيات السيوف؛ بسنت إسماعيل علي إسماعيل، معهد فتيات عبد الباسط عبد الصمد؛ عمر محمد إبراهيم حسنين، معهد فتيات القويري الإعدادي؛ مريم محمد صلاح عبد اللطيف، معهد الإمام أبو العزائم؛ جنى إبراهيم عبد الغني، معهد فتيات الشعراوي؛ سما محمد طه عبد المنعم، معهد فتيات سموحة؛ وعمر أحمد محمد ربيع، معهد سموحة النموذجي».

وشهد الحفل أيضًا تكريم أوائل شهادات معاهد القراءات من الطالبات، وهن: «أميرة أنور محمد مختار، روفيده محمد عبد الظاهر أحمد، أسماء معناوي محمد معناوي، بسنت رمضان سعد فتح الله، وهند سلطان أحمد سلطان».

ومن الطلاب: «محمد السيد علي السيد، مروان محمد العربي، عمر عبد المنعم علي حسن، محمد رمضان إبراهيم سلام، محمد عبد المجيد شعبان عبد المجيد، سند إبراهيم سند إبراهيم، وأسامة محمد محمد غزي».

وعلى مستوى أوائل الشهادة الثانوية بمنطقة الإسكندرية، ضمت قائمة القسم العلمي: «عمر تامر محمد إبراهيم، معهد سموحة النموذجي؛ البراء أحمد بيومي علي عليوة، معهد القويري؛ فاطمة الزهراء الباز محمد السيد، معهد الإمام أبو العزائم؛ محمد ربيع قطب الشحات، معهد سموحة النموذجي؛ وهشام محسن محمد عبده، معهد بنين برج العرب النموذجي».

وفي القسم الأدبي «مبصر»، شملت القائمة: «خديجة محمد أحمد عبد اللطيف، معهد فتيات الصادق الأمين؛ خديجة السيد عبد الحميد أحمد، معهد فتيات القويري؛ صفية ديدار قيزي، معهد فتيات سيدي بشر؛ إسراء محمود السيد محمود، معهد فتيات سيدي بشر؛ وريتال حسام الدين محمد، معهد فتيات الصادق عرجون».

كما كُرّم أوائل القسم الأدبي «ذوي البصائر»: «عمر ياسر علي عبد الهادي، معهد أبو العيون؛ زينب محمد عبد المنعم محمود، معهد فتيات القويري؛ وفارس أحمد حسن عبد الحليم، معهد أبوقير».

وأكدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي تقديرًا لجهودهم وتفوقهم، ودعمًا لهم لمواصلة النجاح والتفوق، بما يسهم في إعداد جيل من أبناء الأزهر قادر على مواصلة مسيرة العلم وخدمة المجتمع.