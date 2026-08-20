 البورصة المصرية تواصل تراجعها.. وEGX30 يفقد 0.71% ببداية التعاملات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البورصة المصرية تواصل تراجعها.. وEGX30 يفقد 0.71% ببداية التعاملات


نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:08 ص

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ضغوط بيعية دفعت المؤشرات الرئيسية والأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى المنطقة الحمراء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 54125.92 نقطة، متصدرًا حركة مؤشرات السوق خلال التعاملات.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15%، ليسجل مستوى 20720.16 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنسبة 1.12%، ليصل إلى مستوى 26882.05
نقطة.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار ضغوط البيع على عدد من الأسهم، وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات السوق خلال الجلسات المقبلة، وتأثير تحركات الأسهم القيادية على أداء المؤشر الرئيسي.

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