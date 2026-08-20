أعضاء اللجنة الليبية المصغرة يوقعون بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن أعضاء اللجنة المصغرة (4+4) عقدوا اجتماعا اليوم الخميس في العاصمة التونسية ناقشوا خلاله إنجاز الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأفادت البعثة، عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، بأن المجتمعين وقعوا خلال اللقاء الذي يسرته الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي واتفقوا على اللقاء مجددا داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسميا.

وبعد تعثر اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتعثرة منذ 2021؛ لجأت البعثة إلى تشكيل لجنة مصغرة مكونة من عضوين عن كل مجلس، بالإضافة لعضوين اختارتهم حكومة طرابلس، ومثلهما من الأعضاء اختارتهم قيادة القوات المسلحة في بنغازي.

وكلفت اللجنة بتغيير هيكل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتسمية رئيس جديد لها، وصياغة قوانين الانتخابات المختلف حولها بين شرق البلاد وغربها.

وفي السابع من يوليو الماضي أعلنت البعثة عن استكمال اللجنة مناقشة كل القضايا العالقة والاتفاق على تكليف فريق عمل من بين أعضاءها لتولي صياغة الاتفاق النهائي، إلا أن اللجنة لم تتمكن من انهاء أعمالها والتوقيع على محاضر اتفاقاتها السابقة كما كان مقررا في منتصف يوليو الماضي، دون أن تفصح البعثة أو اعضاء اللجنة عن أسباب التأخير، أو أن تقوم بنشر القوانين الانتخابية المتفق عليها.

يذكر أن الليبيين فشلوا في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 وذلك بسبب خلاف بين شرق البلاد وغربها على قوانين انتخاب الرئيس، ونظرا ترشح شخصيات وصفت بالجدلية.

ومنذ عام 2014 تعاني ليبيا من انقسام سياسي تظهر صورته في وجود جسمين تشريعيين (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة) وحكومتين في طرابلس وبنغازي، ورئاستين لأركان الجيش.