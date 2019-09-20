أسطورة ليفربول: ماني لم يكن أنانيا مع صلاح أمام نابولي

أكد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، أن السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق، لم يكن أنانيًا مع محمد صلاح، زميله في الفريق، خلال مواجهة نابولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بهزيمة ليفربول بثنائية نظيفة.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «شعرت أن ماني كان غير أناني في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي في منتصف الأسبوع، حيث كان يحاول التمرير إلى صلاح عندما كان يجب أن يذهب بنفسه».

وعن الأزمة التي ظهرت بين الثنائي خلال مباراة بيرنلي في الدوري، والتي شهدت عدم تمرير صلاح كرة إلى زميله السنغالي، قال كاراجر: «ماني ليس بالشخص سريع الغضب، وبالتأكيد لن يفتعل مشكلة لأنه لم يتلق بعض التمريرات ضد بيرنلي، ولكن إحباطه نتيجة ضغوط مستمرة لأكثر من شهر، وكانت تنتظر فقط لشرارة لتظهر أمام الجميع».

وأوضح أسطورة ليفربول السابق: «طالما أن هذه الخلافات لا تتفاقم والمشكلات يتم حلها بسرعة فهي لا تسبب أزمة للفريق، يورجن كلوب ليس مدربًا يسمح للاعبيه بالتفكير في أي قضية سلبية لذلك أعتقد بقوة أنه سيناقشها مع كلا اللاعبين».