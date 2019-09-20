وزير الأوقاف يحذر من نقل الشائعات: الإسلام نهى عن الطعن في الأعراض

قال وزير الأوقاف، إن أشد أنواع الصد عن سبيل الله هو انعدام القيم والأخلاق، محذرًا من الذين ينقلون الكلام والشائعات واستشهد بقول الله تعالى: «وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم».

وأضاف في خطبة الجمعة، في مسجد ناصر بمدينة دمنهور البحيرة، اليوم، «من يشير ويروج لخبر يتلقاه محفوف بالشتائم والبذاءة فالبذيء لا يمكن أن يكون صادقا»، لافتًا إلى أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن سبابا أو فحاشا، أو لعانا ولم يخرج من فمه كلمة فحش قط على الإطلاق.

وتابع: «فالذي تجده سبابا طعانًا، شخص فاسق، الإسلام نهانا عن الحديث عن الأعراض ورمي الناس جزافًا، إنما كل من يدعو إلى الصلاح والإصلاح ومصالح البلاد والعباد والعمل والإنتاج والعفة في القول واللسان فهو يأخذ لصحيح الإسلام، بينما الدعوة للفساد والتخريب والهلاك والسباب صد عن سبيل الله».