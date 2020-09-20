ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة سوسيداد

يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني اليوم، الأحد، في ضيافة ريال سوسيداد، في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، الصعبة، للتأكيد على أن الفريق يبدأ الموسم الجديد بهدف وحيد، وهو الفوز والحفاظ على لقبه.

وتحوم الشكوك حول مشاركة إدين هازارد في المباراة خاصة وأنه لم يشارك في المباراة الودية أمام خيتافي استعدادا للموسم الجديد.

وغاب هازارد عن الفريق في أغلب فترات الموسم الماضي عقب انضمامه للريال قادما من تشيلسي في الصيف الماضي.

وهناك شكوك أخرى بشأن مشاركة إيسكو وماركو أسينسيو، مما يعني أن أوديجارد لديه فرصة منطقية لبدء المباراة التي تقام على ملعب أنويتا، الذي تألق فيه في الموسم الماضي.

على الجانب الآخر يأمل ريال سوسيداد أن يساعد ديفيد سيلفا، المنضم حديثا، زملائه في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب، بعدما غاب عن مباراة فريقه الافتتاحية أمام بلد الوليد التي انتهت بالتعادل 1/1، بسبب تواجده في الحجر الصحي بعدما أثبتت الفحوص الطبية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبدون تواجد مارتين أوديجارد، الذي قضى الموسم الماضي معارًا من ريال مدريد، افتقد سوسيداد للإبداع، وبتواجد سيلفا مع الفريق ينبغي أن تنتهي هذه المشكلة.

وبتواجد سيلفا، يرجح أن سوسيداد يعدون أنفسهم للخروج بشيء ما من المباراة أمام حامل اللقب في الموسم الماضي.

في الوقت نفسه، يتطلع أوديجارد أن يقدم نفسه بشكل جيد للمدير الفني زين الدين زيدان، كما أن إمكانية لعبه في أكثر من مركز تعني أن المدرب سيكون بإمكانه الدفع به في وسط الملعب أو في أحد المراكز بخط الهجوم.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي هويسكا مع قاديش في الرابعة عصرًا على ملعب الكوراز، فيما يستضيف غرناطة فريق ديبورتيفو ألافيس في السادسة والنصف، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، وفي التوقيت ذاته يلتقي ريال بيتيس مع بلد الوليد على ملعب بينتو فيامارين.