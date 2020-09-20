البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والطرح الثاني بقيمة 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.